ذهبت أديبة حيرات وابنتاها إلى الصين في 2017. وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي رآها فيها زوجها وابنها الصغير بكازاخستان، لتختفي لأكثر من عام في أحد مخيمات الاعتقال الشهيرة والتي انتشرت بمقاطعة شينجيانغ. تقول أمريكا إن ما يصل إلى مليوني شخص، جميعهم تقريبًا من المسلمين، قد وُضعوا هناك بشكل تعسفي، حيث أن هناك اتهامات بتعذيبهم. لقد خرجت الزوجة الآن، لكن المسؤولين أخذوا جواز سفرها. وتقول أسرتها إنها عالقة في الصين مع بناتها، وليس لزوجها أي وسيلة للاتصال بهم.

نشر الأربعاء ، 08 مايو / أيار 2019