من البيض والأحذية لرائحة الإبط.. أغرب احتجاجات ضد السياسيين

عندما ألقى متظاهر بيضة على رئيس وزراء أستراليا، أظهر رئيس الوزراء رأسًا أملساً قوياً، فبالكاد لمسته البيضة رغم أنه اضطر لمساعدة امرأة أخرى سقطت على الأرض، وهذه كانت البيضة الثانية خلال أشهر في أستراليا، فالسناتور اليميني الذي رُشق ببيضة على يد مراهق قام برد الهجوم مباشرة، لكن ردة الفعل المفضلة في الولايات المتحدة هي التعامل مع الأمر بهدوء، مثل ما فعل جورج دبليو بوش الذي تفادى زوجاً من الأحذية في العراق قبل سنوات مثله فعلت هيلاري كلينتون التي تعرضت لموقف مشابه.

نشر الخميس ، 09 مايو / أيار 2019