قدّرت منظمة حقوق الإنسان المدنية، أن 1,7 مليون شخص شاركوا في مظاهرات الاحتجاج في جميع أنحاء هونغ كونغ، يوم الأحد، للأسبوع الـ11 على التوالي، للمطالبة بإلغاء قانون مثير للجدل حول تسليم المطلوبين للصين. وقد بدأت الحشود تتجمع في الحديقة العامة “فيكتوريا بارك” في هونغ كونغ. فيما أعلنت الشرطة في هونغ كونغ، أنه ليس لديها تقدير خاص بحجم الحشود التي خرجت في الاحتجاجات، لم تتمكن CNN من التأكد من شخصيات المنظمين بشكل مستقل حول أعداد الحشود في المظاهرات.

نشر الأحد ، 18 اغسطس / آب 2019