نشرت منظمة Open Arms غير الحكومية مقطع فيديو، الأحد، يظهر المهاجرين على متن السفينة وهم يلقون بأنفسهم في البحر، ونشر مؤسس المنظمة أوسكار كامبس تغريدة بجانب الفيديو قال فيها، “لقد حذرنا منذ أيام من أن اليأس له حدود. يرمون أنفسهم في الماء ويحاول رجال الإنقاذ إيقافهم“. نُشر الفيديو بعد فترة وجيزة من عرض رئيس الوزراء الإسباني سانشيز، لاستقبال السفينة العالقة في ميناء “Algeciras”، عقب رفض إيطاليا استقبالها في لامبيدوسا، بعد انتظار المهاجرين البالغ عددهم 134 شخصًا لنحو 17 يوماً.

نشر الأحد ، 18 اغسطس / آب 2019