المحتجون في هونغ كونغ يحرقون بنك الصين ومحطات المترو

اندلعت احتجاجات في هونغ كونغ يوم الجمعة ضد نشر قوات الطوارئ التي استندت إليها الرئيس التنفيذي كاري لام لمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، في الوقت الذي خرجت فيه مسيرة سلمية، وتحولت إلى الفوضى، حيث تم إحراق محطات المترو وإشعال النار في بنك الصين والهجوم على أفراد الشرطة في الشارع. وتعرض أحد أفراد إدارة شرطة هونغ كونغ لهجوم من جانب حشد غاضب من المتظاهرين عندما أُجبر على الخروج من سيارته، ثم ضرب بقنبلتين حارقتين عندما حاول استرداد سلاحه أثناء فراره.

نشر الجمعة ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2019