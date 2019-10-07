صفاً وراء صف، هناك المئات منهم جالسين على الأرض، محلوقي الرؤوس ومعصوبي الأعين. أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، بينما يتجول عشرات الحراس وهم يرتدون زي قوات التدخل السريع. من غير الواضح من هم السجناء، لكن مصادر استخباراتية غربية قالوا لـCNN إنهم يعتقدون أن الفيديو صحيح، وأنه يظهر أقليات عرقية مسلمة، وأن الفيديو تم تصويره في شينجيانغ الصينية. المدينة هي المنطقة الصينية الغربية حيث احتجزت الحكومة مئات الآلاف من المسلمين على مدى السنوات القليلة الماضية، وفقا للحكومة الأمريكية.

نشر الاثنين ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2019