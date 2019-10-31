حريق ضخم يلتهم قطاراً ويقتل 70 راكباً على الأقل في باكستان

لقي ما لا يقل عن 70 شخصًا حتفهم في قطار ركاب بباكستان، عندما اشتعلت فيه النيران إثر انفجار اسطوانة غاز كانت تستخدم للطهي، وفقًا لما قاله أمير تيمور، ضابط شرطة منطقة رحيم يار خان. وقال تيمور إن مجموعة من الناس كانوا يستقلون القطار متجهين إلى إسلام أباد للاحتجاج على الحكومة وكانوا يستخدمون أسطوانة الغاز داخل عربة قطار لطهي وجبة إفطار، رغم حظر استخدام ونقل اسطوانات الغاز على القطارات. يقول الجيش الباكستاني إنه أرسل قوات تضم أطباء ومسعفين للمساعدة في عمليات الإغاثة.

نشر الخميس ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019