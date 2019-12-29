امرأة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من هاوية بارتفاع 200 قدم

نجت إمرأة بعد سقوطها عن جرف يبلغ ارتفاعه 200 قدم، أي ما يعادل 61 مترًا، في رانشو بالوس فيرديس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد قامت السلطات بنشر مقطع فيديو درامي لعملية إنقاذها. تقول السلطات إن المرأة في الثلاثينيات من العمر، سقطت بينما كانت تسير على الطريق في أعلى الجرف. وتلقت السلطات مكالمات من أشخاص تفيد بسماعهم صوت استغاثة من امرأة في أسفل الجرف ليس من الواضح كيف سقطت أو كم من الوقت مضى على سقوطها. أصيبت المرأة بجروح طفيفة وتم نقلها إلى مستشفى محلي.

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019