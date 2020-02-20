مقارنة بين قدرات الجيش التركي ونظيره الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وتركيا على خلفية الهجوم العسكري الذي تشنه قوات النظام السوري وروسيا في إدلب وتعرض نقاط مراقبة تركية لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الأتراك، تلاها تهديد تركي بتدخل عسكري لوقف تقدم قوات الأسد، نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين الروسي والتركي، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2020.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش الروسي المرتبة الـ2 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2020، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة الـ11 عالمياً من بين 138 دولة، وفيما يلي نقدم لكم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

القوة البشرية

يبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية 142.122 مليون نسمة، بينهم قرابة 70 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يبلغ 81.257 مليون نسمة في تركيا، بينهم قرابة 42 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش الروسي إلى 3 ملايين جندي بينهم أكثر من مليون جندي فاعل ومليوني جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ مجمل عدد أفراد الجيش التركي 735 ألف جندي بينهم 355 ألف جندي فاعل و380 ألف جندي في قوات الاحتياط.

القوة الجوية

يمتلك الجيش الروسي 4163 طائرة حربية متنوعة، بينها 873 مقاتلة، و742 طائرة هجومية، و424 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 497 طائرة تدريب، و1522 مروحية عسكرية منها 531 مروحية هجومية في تفوق واضح على الجيش التركي الذي يمتلك 1067 طائرة حربية، منها 207 مقاتلة ونفس العدد من الطائرات الهجومية بالإضافة الى 87 طائرة شحن عسكري و289 طائرة تدريب و492 مروحية عسكرية منها 94 مروحية هجومية.

سلاح المدرعات

لدى الجيش الروسي قرابة 13 ألف دبابة و27 ألف مدرعة وأكثر من 6 آلاف مدفع ذاتي الحركة و 4.465 مدفع ميداني، إضافة إلى 3860 راجمة صواريخ، في حين يمتلك نظيره التركي 2622 دبابة و8777 مدرعة بالإضافة إلى 1278 مدفع ذاتي الحركة و 1260 مدفع ميداني و438 راجمة صواريخ وهنا التفوق لصالح روسيا أيضاً.

القوة البحرية

في هذا الجانب، يبدو التفوق لصالح روسيا أيضاً التي يضم الأسطول البحري لها قرابة 600 قطعة بحرية منها حاملة طائرات و79 طرادا، و62 غواصة، و16 مدمرة إضافة إلى 41 سفينة دورية و10 فرقاطات، بينما تمتلك تركيا قرابة 149 قطعة بحرية منها 16 فرقاطة و10 طرادات و12 غواصة إضافة لـ34 سفينة دورية و11 سفينة متخصصة بالألغام.

ميزانية الدفاع

تصل ميزانية دفاع الجيش الروسي إلى 48 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار سنوياً ميزانية الدفاع التركية، في تفوق واضح وكبير لصالح موسكو في هذا الجانب.



وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثي يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش.