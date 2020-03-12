بوتين يمهّد طريقه لولاية رئاسية جديدة حتى يصل لعمر 83 عاما

ما حدث هو بمثابة تمهيد البرلمان الروسي للرئيس فلاديمير بوتين بأن يبقى كرئيس إلى عام 2036 كما يبدو. بوتين كان في السلطة منذ 20 عاماً وبعد فترته الرئاسية الحالية التي تنتهي في 2024 فهو ممنوع دستورياً من الترشح مجدداً.

انتخب بوتين فعلاً رئيساً 4 مرات، وكان رئيس الوزراء مرتين، لكن هذه التعديلات الحديثة ستعيد تعيين فتراته الرئاسية إلى صفر، ما سيسمح له بالبقاء رئيساً لفترتين إضافيتين من 6 سنوات لكل منهما، ليكون الرئيس - الذي يبلغ من العمر الآن 67 عاماً - بعمر 83 عاماً.

وكما يمكنكم توقعه فإن القادة المعارضين في روسيا أعربوا عن غضبهم، في حين قال منتقد الكرملين أليكسي نافالني إنه يعتقد أن بوتين سيحاول الآن أن يكون رئيساً مدى الحياة. ويقول النشطاء المعارضون إنهم سينظمون مظاهرات في وقت لاحق هذه الأسبوع ضد هذه الخطوة التي ستسمح لبوتين بأن يبقى رئيساً.

ولا يزال على الإجراءات التي وافق عليها كلا الحزبين في البرلمان الروسي أن تتجاوز بعض العقبات القانونية قبل أن تصبح قانوناً، بما في ذلك التدقيق من قبل المحكمة الدستورية في البلاد، وفي نهاية المطاف ستعقد انتخابات عمومية في 22 أبريل، سيقرر فيها الروس ما إن كانوا يريدون إبقاء فلاديمير بوتين قائداً لهم.