الأحكام العرفية بأمريكا: إليك ما يمكن وما لا يمكن أن يحدث

الأحكام العرفية غير معترف بها في الولايات المتحدة. فلا يمكن للرئيس الأمريكي أن يقرر: سأقوم بنشر القوات وإيقاف الدستور، وسنعيش تحت دولة عسكرية.

إذا تم إعلان الأحكام العرفية، فهذا يعن أن الولايات المتحدة فقدت دستورها. لكنه أصبح مصطلحًا يفهمه الناس نوعًا ما، أليس كذلك؟ بمعنى أن أمريكا فقدت السيطرة المدنية، ويتم نشر الجيش.

لم يعتد سكان الولايات المتحدة على نشر الجيش في الشوارع. إذ اعتادوا عليهم في الغالب في الكوارث الطبيعية - من خلال نشر الحرس الوطني للمساعدة في نقل الموارد، وإنقاذ الناس، وبناء الخيام أو المستشفيات.

لكن يمكن للحاكم أيضًا استخدام الحرس الوطني لما يسمى أغراض إنفاذ القانون - لقمع أعمال الشغب، وحتى القبض على الناس. فهذا تحت سلطته.

من ناحية أخرى، هناك ما يعرف بالخدمة الفعلية. يحظر نشر أفراد الخدمة الفعلية بشكل عام في الولايات المتحدة أو استخدامهم لأغراض إنفاذ القانون. ويقول قانون Posse Comitatus إن أفراد الخدمة الفعلية لا يمكن استخدامهم لأغراض إنفاذ القانون، وبعبارة أخرى، الأشياء العادية التي نتوقعها من الشرطة، إلا عندما يكون هناك "انتفاضة" تحديداً.

وقد تذرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظريًا على الأقل، بحقه في استخدام قانون يسمى قانون الانتفاضة من عام 1807. قد يبدو هذا القانون منذ وقت طويل، ولكن تم تعديله واستخدامه مؤخرًا أثناء أعمال الشغب في لوس أنجلوس.

ما يسمح به هذا القانون هو إما أن يطلب الحاكم دعمًا عسكريًا من الخدمة الفعلية، أو، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية، أن يأذن الرئيس باستخدام أفراد الخدمة الفعلية بالجيش في الوطن مهما كان طلب الحاكم، لأن الرئيس يقرر بأن القانون الفيدرالي لا يتم تطبيقه.

سمع الكثير منكم استخدام قانون الانتفاضة خلال عهد الحقوق المدنية. كان ذلك عندما استخدم الرئيس أفراد الخدمة الفعلية لإلغاء الفصل العنصري في المدارس المعزولة في الجنوب لأن الحكام كانوا يرفضون تطبيق القانون الفيدرالي.

وخلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس بالآونة الأخيرة، في هذه الحالة، طلب الحاكم فعليًا من الرئيس وجود أفراد الخدمة الفعلية لأنه فقد السيطرة على نوع من القانون والنظام في لوس أنجلوس.

ما نراه اليوم قد يكون سيئًا. قد يكون مخيفًا، وقد يكون عنيفًا في بعض الأحيان، لكنه لا يرقى إلى مستوى الانتفاضة بأي تفسير عقلاني للنظام الأساسي.

التمرد هو في الأساس أن تتعطل وظائفك الحكومية، ونحن لا نرى ذلك في شوارع أمريكا اليوم، فالمحاكم لا تزال مفتوحة، لا يزال الناس يعملون، ولم يسقط النظام.