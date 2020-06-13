صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين من اليمين المتطرف في وسط لندن

وقعت اشتباكات عنيفة متقطعة بين رجال الشرطة والمتظاهرين من اليمين المتطرف في وسط لندن، يوم السبت.

يظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عددًا من المتظاهرين يرمون أشياء على حشد من الشرطة، بينما يرد بعض الضباط مستخدمين هراواتهم.

وحثت السلطات في العاصمة البريطانية الناس على الابتعاد عن النشاط الاحتجاجي يوم السبت، بالنظر إلى احتمالية تحولها للعنف.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل السلوك بأنه "بلطجة غير مقبولة تمامًا".

تنظم الجماعات اليمينية المتطرفة احتجاجًا مضادًا على تظاهرات "حياة السود مهمة” ولحماية التماثيل حول ساحة البرلمان، بما في ذلك تمثال رئيس الوزراء السابق في زمن الحرب ونستون تشرشل.