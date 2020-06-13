احتجاجات كبيرة في باريس ضد وحشية الشرطة

تجمع آلاف الأشخاص في وسط باريس للاحتجاج على وحشية الشرطة، يوم السبت، من أجل قضية تمثل وفاة الشاب الأسود أداما تراوري في عام 2016.

وقد قامت 17 مجموعة بتنظيم احتجاجات السبت، بما في ذلك حملة العائلة "الحقيقة لأداما”.

طالبت آسا تراوري شقيقة أداما في حديثها قبل بداية المسيرة، بالعدالة.

ورداً على ذلك، قام عدد من المتظاهرين من اليمين المتطرف باعتلاء مبنى قريب لنشرة لافتة كتب عليها: "العدالة لضحايا العنصرية المعادية للبيض".

على الرغم من أن الشرطة لم تمنع رسميًا احتجاجات يوم السبت، إلا أن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص غير مسموح بها بموجب قوانين فيروس كورونا في فرنسا.

وحثت السلطات يوم الجمعة الشركات والمحال التجارية في ساحة الجمهورية وميدان الأوبرا على إغلاق وإزالة أي شيء يمكن استخدامه كسلاح.