انفجرت ناقلة غاز في وقت متأخر من بعد ظهر السبت فى ونلينغ بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا على الاقل وإصابة 172 آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، حيث كانت الناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال.

وكانت الشاحنة في طريقها من نينغبو إلى ونتشو، عندما انفجرت على منحدر خروج يغادر الطريق السريع، وسبب الانفجار قيد التحقيق، بحسب ما ذكر تشو مينجليان، نائب عمدة مدينة ونلينغ.

كما تظهر الصور الجوية للموقع انهيار العديد من المباني المجاورة لمخرج طريق غرب ونلينغ السريع. وبالإضافة إلى القتلى، فإن هناك عدداً غير محدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وهناك جهود إنقاذ جارية، بحسب حكومة بلدية تايتشو.

من جانبه، أرسل فريق الإنقاذ المحلي ما لا يقل عن 34 شاحنة إطفاء و138 من رجال الإنقاذ إلى الموقع، كما قام بتعبئة 62 شاحنة إطفاء و316 من رجال الإنقاذ و6 كلاب إنقاذ من مناطق أخرى إلى الموقع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.