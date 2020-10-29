من الهجوم الذي وقع في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين، إلى إرسال محكمة واشنطن مذكرة استدعاء عبر "واتساب" لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الذي وقع في كنيسة نوتردام بمدينة نيس، الخميس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بسكين، بأنه "هجوم إرهابي إسلامي"، على حد تعبيره.

أعلنت السلطات السعودية عن إلقاء القبض على مواطن قام بالاعتداء على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة.

أرسلت محكمة واشنطن مذكرات استدعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و9 سعوديين آخرين بالإضافة لمؤسسة "مسك" الخيرية، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضدهم، عبر تطبيقي "واتساب" و"سيغنال"

دخلت طائرة المجال الجوي المحظور فوق حشد الرئيس دونالد ترامب في بولهيد سيتي بولاية أريزونا، مما أدى إلى إرسال طائرة مقاتلة لاعتراضها. شاهد اللحظة التي لاحظ فيها ترامب الطائرة.

رغم البرنامج الثري للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وما واجهه من تحديات لانعقاده بالصورة الأمثل في ظل جائحة كورونا، توجهت أنظار المتابعين إلى زوايا أخرى بعيدة عن المشهد الاحتفالي بالسينما

فقد نالت إطلالات النجوم الحصة الأكبر من الاهتمام والانتقاد في آنٍ معاً. فساتين غريبة، كمامات مبتكرة، وتصريحات خارجة عن المألوف تركزت بشكلٍ أساسي على كورونا.