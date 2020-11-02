توب 5: بيان من كارفور بعد المقاطعة.. والفاتيكان يوضح تصريحات البابا

من إصدار كارفور في السعودية والكويت والأردن بيانا بعد دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية، إلى توضيح الفاتيكان لتصريحات البابا فرانسيس حول المثليين، ومنها إلى رد مدرب ليفربول على اتهام محمد صلاح بالتمثيل في مباراة الفريق أمام ويست هام يونايتد، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدرت كارفور السعودية، بيانا أكدت فيه أن 95% من منتجاتها يتم توريدها من موردين محليين، لافتا إلى أن ملكيتها تعود إلى شركة ماجد الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

أوضح الفاتيكان تصريحات البابا فرنسيس حول تشريع اتحادات المجتمع المدني الخاصة بالمثليين، إذ أكد أن هذه التصريحات "أُخرجت من سياقها" ولا تمثل تغييرا بالعقيدة

في مخيم فاثي بجزيرة ساموس، مازال هناك 4300 شخص محصورين في ظروف غير صحية ومحفوفة بالمخاطر. ورغم تفشي كوفيد-19 في المخيم، يقول المرضى إنهم لا يرغبون بأن يُفحصوا خشية ظروف العزل المروعة.

أعلنت وزارة المالية العمانية في خطة اقتصادية للفترة ما بين 2020 و2024 يوم الأحد، إنها تخطط لفرض ضريبة دخل على أصحاب الدخل المرتفع بهدف تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية في البلاد، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تفرض ضريبة على الدخل.

رد المدرب الألماني يورغن كلوب على الانتقادات التي تعرض لها لاعبه المصري، محمد صلاح، لاتهامه بالتمثيل في مباراة الفريق أمام ويست هام يونايتد السبت، مشيرا إلى أن الثاني تلقى 3 ضربات على قدمه في المباراة