توب 5: داعش يتبنى هجوم جدة.. وحادث تحطم مروحية قوات حفظ السلام بسيناء

من تبني تنظيم داعش للهجوم على مقبرة غير المسلمين في جدة، ومقتل 8 من قوات حفظ السلام بجنوب سيناء في تحطم مروحية، مرورًا بنشر وحدت من الجيش والأمن في الأردن بعد "شغب الانتخابات"، وصولا إلى مخاوف رئيس السي آي إيه السابق مما قد يفعله ترامب قبل تولي بايدن الحكم في يناير المقبل.

تبنى تنظيم داعش هجومًا على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية، أسفر عن إصابة شخصين، الأربعاء، حسب بيان صادر عن التنظيم نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة "سايت" الاستخبارية، الخميس.

أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، بدء نشر وحدات من الجيش والأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد، على خلفية سلسلة أحداث عنف وشغب شهدتها عدة محافظات، خاصة معان الجنوبية، في الأيام الثلاثة الماضية، تزامنا مع إجراء انتخابات المجلس النيابي ال

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء، الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيين، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

ألقى جون برينان، الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA"، الضوء على أنه قلق مما قد يفعله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال الأيام الـ70 المقبلة حتى يوم تنصيب رئيس البلاد في الـ20 من يناير/ كانون الثاني.

قد يكون موعد الحصول على لقاح لفيروس كورونا على بعد أسابيع فقط. حيث حصل لقاح "فايزر" و"بيو إن تيك" المرشح على نتائج أولية جيدة للمرحلة الثالثة من التجارب البشرية. ومع ذلك، قد تكون إحدى الخطوات التالية صعبة بنفس القدر مثل التخزين والنقل والتوزيع لملايين الجرعات، في أسرع وقت ممكن.