توب 5: اعتراف ترامب بفوز بايدن.. وضجة "صحيح البخاري" بالسعودية

من اعتراف ترامب بفوز بايدن للمرة الأولى قبل تراجعه، وضجة تصريحات الكاتب السعودي تركي الحمد حول صحيح البخاري، وصولا إلى حديث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لـCNN وتعليقه على الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، وموقفه من أردوغان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى، الأحد، بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، بينما ألقى باللوم في خسارته على سلسلة من نظريات المؤامرة.

وسط الضجة التي أثارها الكاتب والمحلل السياسي السعودي تركي الحمد برأيه في صحيح البخاري، نشر وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية عبداللطيف آل الشيخ تغريدة عن صحيحي البخاري ومسلم، دون أن يذكر صراحة الحمد أو ما قاله.

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، لمذيع CNN، جيك تابر، إن استجابة البلاد للوباء ستكون أفضل إذا سمح البيت الأبيض بالبدء في انتقال السلطة إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

حلّ نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج "شربل يستقبل"، الذي يقدمه الإعلامي شربل راجي على CNN بالعربية.

تعاونت ناسا وسبيس إكس لإرسال مجموعة متنوعة من 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، ليكون هذا الإطلاق بمثابة فجر حقبة جديدة من رحلات الفضاء الأمريكية.