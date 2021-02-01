حلقت مقاتلة روسية على ارتفاع منخفض، الأحد، بالقرب من المدمرة يو إس إس دونالد كوك فوق مياه البحر الأسود. المدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، وتقوم بمهام لها في البحر الأسود، وفقًا لتغريدة من القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا/ الأسطول الأمريكي السادس، والتي نشرت مقطع فيديو للحادث، الاحد.

والتقط ضباط البحرية الأمريكية الذين كانوا على متن السفينة مقطع فيديو للطائرة وهي تحلق قريباً منهم. وجاء في التغريدة: “تعمل البحرية الأمريكية بشكل روتيني في البحر الأسود لطمأنة حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كانت مدمرة يو إس إس دونالد كوك تعمل في المياه الدولية للبحر الأسود مع مرور طائرة روسية من طراز SU-24 بمستوى منخفض قريباً منها“.