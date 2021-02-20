ظهرت مزاعم مروعة عن اغتصاب جماعي من معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الصينية.

تتهم الحكومة الأمريكية الصين بالاعتقال الجماعي لأكثر من مليوني من الأقلية العرقية المسلمة، الأويغور وجماعات أخرى في السنوات الأخيرة، كجزء من سياسة تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وتنفي بكين بالطبع ذلك، مدعية أن المعسكرات هي في الواقع مراكز تدريب مهني تهدف إلى خلق فرص عمل والقضاء على التطرف الإسلامي.

لكن منظمات حقوق الإنسان ناهيك عن الناجين تقول إن الحكومة الصينية تكذب.

تحذير، التقرير التالي يحتوي على لغة قد تكون مزعجة لبعض المشاهدين.

تقرير مراسل CNN الزميل، أيفان واتسون.