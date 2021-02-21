من محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، وتحيات نتنياهو "الحارة" لـ"صديقه" السيسي، وإعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي استعداد واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ورسالة نانسي عجرم إلى معجبيها عبر CNN، وصولا إلى خيار الاستثمار في بيتكوين.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، معتبرا أن هناك "فرصة هائلة" لتحقيق تعاون إقليمي بين مصر وإسرائيل و"دول أخرى" لم يحددها.

تعرض وزير الداخلية الليبي المُفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الأحد، لـ"محاولة اغتيال" في غرب العاصمة طرابلس، حسبما أفادت وزارة الداخلية في صفحتها عبر فيسبوك.

تحدثت كريستيان أمانبور إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. وقال سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إيران "إذا عادت إيران إلى الامتثال بالتزاماتها.

كشفت الفنّانة اللبنانية نانسي عجرم عن أسباب تأخر موعد طرح ألبومها الجديد، وأبرز ملامح تنويعاته الموسيقية، والطريقة التي سيصدر بها، وأشارت إلى تعاونٍ جديد مقبلٍ مع مخرج كليب "بيروت الأنثى".

تضاعفت قيمة عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 3 مرات في السنوات الثلاث الماضية. هل سيؤدي الازدهار إلى انهيار أكبر؟ خبيران يبديان رأييهما في مقابلة مع CNN.