توب 5: تقرير خاشقجي على وشك الظهور.. وسلالة كورونا تثير قلق نيويورك

من خيارات إدارة جو بايدن للتعامل مع السعودية مع قرب نشرها تقرير جمال خاشقجي، والحديث رئيس حكومة أرمينيا عن محاولة "انقلاب عسكري"، وسلالة جديدة لكورونا تثير مخاوف كبيرة في نيويورك.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مراسل CNN، نك روبرتسون، إن نتائج تقرير الاستخبارات الأمريكية قد تضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في موقف يتعرض فيه للضغط من الكونغرس، مما قد يؤدي إلى "تقييد يديه" فيما يتعلق بالعلاقة بين إدارته والمملكة العربية السعودية.

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إنه يواجه محاولة انقلاب عسكري بعد أن دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في البلاد إلى استقالته.

قال فريقان منفصلان من الباحثين إنهما وجدا نوعًا جديدًا مثيرًا للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك وأماكن أخرى في الشمال الشرقي يحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، بالإضافة إلى آثار علاجات الأجسام المضادة أحا

يمكن أن يؤدي تصميم محرك الصاروخ هذا، مع وقود خاص، إلى نقل البشر من الأرض إلى المريخ في غضون ثلاثة أشهر فقط.

بعثت الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، برسالة إلى الشرطة في المملكة المتحدة، تطلب فيها التحقيق بشأن "الاختطاف" المزعوم لشقيقتها الكبرى، الشيخة شمسة، من بريطانيا عام 2000.