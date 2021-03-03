من تصريحات مستشار أردوغان التي قال فيها إن إدارة بايدن تستخدم ملف خاشقجي كورقة رابحة ضد السعودية الى لقاء بين وزيري خارجية مصر وقطر على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اعتبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستخدم ملف مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي كـ"ورقة رابحة" ضد المملكة العربية السعودية و"أداة" لتحقيق سياساتها
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، للمرة الأولى منذ "الأزمة الخليجية"، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية في دورتها الاعتيادية الـ155
أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية عن خطط لإجراء تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. كما سيتم التحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، مثل حركة حماس.