من تصريحات مستشار أردوغان التي قال فيها إن إدارة بايدن تستخدم ملف خاشقجي كورقة رابحة ضد السعودية الى لقاء بين وزيري خارجية مصر وقطر على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مستشار أردوغان: إدارة بايدن تستخدم ملف خاشقجي كورقة رابحة ضد السعودية.. ولم نهدف لوضع المملكة في موقف صعب

اعتبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستخدم ملف مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي كـ"ورقة رابحة" ضد المملكة العربية السعودية و"أداة" لتحقيق سياساتها

صورة.. لقاء بين وزيري خارجية مصر وقطر على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، للمرة الأولى منذ "الأزمة الخليجية"، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية في دورتها الاعتيادية الـ155

تركيا: مستعدون للتفاوض مع مصر على المساحات البحرية وفقا لمسار علاقاتنا

أبدى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية مع مصر حول مناطق الصلاحية البحرية، الأربعاء، مشيرا إلى أن أنقرة تلقت تنقيب مصر داخل حدودها البحرية بشكل إيجابي.

المدعية العامة للجنائية الدولية تعلن عزمها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المزعومة بالأراضي الفلسطينية

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية عن خطط لإجراء تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. كما سيتم التحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، مثل حركة حماس.

جونسون آند جونسون: لقاحات كورونا للأطفال دون 18 عامًا ستكون متاحة على الأرجح بحلول سبتمبر

من المحتمل أن يكون لدى شركة جونسون آند جونسون لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا للأطفال دون سن 18 عامًا بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة أليكس غورسكي.