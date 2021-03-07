بايدن يرحب بإقرار مجلس الشيوخ خطته الاقتصادية: هناك حاجة ماسة لها

أدلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتصريحات بعد أن أقر مجلس الشيوخ خطته للإغاثة من فيروس كورونا، التي تقدر قيمتها بـ1.9 تريليون دولار، في تصويت جاءت نتيجته بـ50 صوتاً مقابل 49.

واستهل الرئيس الأمريكي تصريحاته بالقول "عندما استلمنا المنصب قبل 45 يوماً، وعدت الشعب الأمريكي بأن المساعدة في الطريق. اليوم، يمكنني أن أقول إننا اتخذنا خطوة ضخمة إلى الأمام باتجاه الوفاء بذلك الوعد، المساعدة في الطريق".

ووجه بايدن الشكر لنائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قبل أن يوجه الشكر إلى "كل النواب أيضاً، الذين عملوا بجهد للتوصل إلى تسوية والقيام بالفعل الصحيح للشعب الأمريكي أثناء هذه الجائحة، وصوتوا لصالح خطة الإغاثة الأمريكية". وأشار بايدن إلى أن الأمر "لم يكن سهلاً، ولم يكن جميلاً، لكن هناك حاجة ماسة إليه، حاجة ملحة".

بعدها خاطب الرئيس الأمريكي زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، قائلاً "خدمتُ في مجلس الشيوخ كما تعرفون لسنوات عديدة، ولم أر أي شخص يعمل بنفس المهارة والقدرة والصبر، مع عزم، لإيصال تشريع هناك حاجة ماسة إليه مثل خطة الإغاثة الأمريكية. النائب تشاك شومر، عندما احتاجت إليك البلاد يا تشاك، قدت وأحرزت نتائج، لن أنسى ولا البلاد هذا الأمر أبداً".