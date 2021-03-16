من تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حول تقديم السعودية طلبا بشان الطائرات المسيرة الى إبلاغ رئيس مجلس الأمة الكويتي بتحويله للنيابة العامة وصولاً الى تعليق وزارة الخارجية الإسرائيلية على فيديو لمقيم في السعودية حصل على تطعيم فيروس كورونا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أردوغان: السعودية قدمت لنا طلبا بشان الطائرات المسيرة.. والشعب المصري لا يعارضنا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن السعودية قدمت طلبا لأنقرة بشان الطائرات المسيرة، في حين أشار إلى أن الشعب المصري لا يعارض تركيا

رئيس مجلس الأمة الكويتي: أُبلغت بتحويلي للنيابة العامة وسأكون أول من يطلب رفع الحصانة عني

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الثلاثاء، بأنه أُبلغ بتحويله إلى النيابة العامة بسبب تجمعات خالفت الإجراءات الصحية في ديوانه بعد إعادة انتخابه، مؤكدا أنه سيكون أول من يمتثل وآخر من يخالف

وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلق على فيديو لمقيم في السعودية حصل على تطعيم فيروس كورونا: "ما يجمعنا الكثير"

تداول مغردون مقطع فيديو، الثلاثاء، قيل إنه لمقيم بريطاني في السعودية، يمتدح فيه إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة، وعلقت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية

رجل شبه عار يظهر خلف فتاة فجأة وطفلة ترقص.. فضائح على الهواء خلال اجتماعات فيديو

يبدو أن ظهور المفاجآت غير المرغوبة خلال المقابلات المرئية عبر الانترنت تشكل كابوسا لدى الكثيرين فلطالما وثقت الكاميرا خلال البث المباشر حدوث أمور صادمة وأخرى طريفة.

ببيان صادق عليه البابا فرنسيس.. الفاتيكان يعلن رفض مباركة زواج المثليين

قال الفاتيكان، الاثنين، إنه لا يمكن للكهنة الكاثوليك مباركة زواج المثليين. البيان الذي صادق عليه البابا فرانسيس وكتب من قبل مكتب الفاتيكان المعني بشؤون العقيدة وضع رفضاً نهائياً لسؤال كان يدور لبعض الوقت في الأوساط الكاثوليكية.