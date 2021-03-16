من تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حول تقديم السعودية طلبا بشان الطائرات المسيرة الى إبلاغ رئيس مجلس الأمة الكويتي بتحويله للنيابة العامة وصولاً الى تعليق وزارة الخارجية الإسرائيلية على فيديو لمقيم في السعودية حصل على تطعيم فيروس كورونا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال الفاتيكان، الاثنين، إنه لا يمكن للكهنة الكاثوليك مباركة زواج المثليين. البيان الذي صادق عليه البابا فرانسيس وكتب من قبل مكتب الفاتيكان المعني بشؤون العقيدة وضع رفضاً نهائياً لسؤال كان يدور لبعض الوقت في الأوساط الكاثوليكية.