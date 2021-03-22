طائرة شحن تهبط اضطرارياً وتنزلق على المدرج.. شاهد ما حدث

هبطت طائرة شحن تابعة لشركة طيران "تريغانا" اضطراريا وانزلقت عن المدرج في مطار حليم برداناكوسوما الدولي في جاكرتا بإندونيسيا

بعد أن أقلعت الطائرة من مطار حليم برداناكوسوما الدولي، وجد الطيار أن أحد محركات الطائرة كان معطلاً، وفقاً لمارسما ناندانغ سوكارنا، المدير التنفيذي للمطار

جاء رد فعل الطيار على الموقف فوريًا، وعاد أدراجه إلى المطار ذاته، حيث هبطت الطائرة اضطراريًا وخرجت عن مسار المدرج

توقفت الطائرة أخيرًا في حقل عشبي بجانب المدرج.

تعرضت أجنحة الطائرة وإطاراتها للأضرار جراء الحادثة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.