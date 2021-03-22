الشرطة في مرسيليا تفض احتفالا في الشارع حضره 6500 شخص

فضت الشرطة في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، يوم الأحد، حفلا غير قانوني في الشارع حضره 6500 شخص لا يرتدون الكمامات، وفقا لمتحدث بشرطة بوش دو رون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إنه تم تغريم العشرات لخرقهم قيود كوفيد-19 وتم اعتقال تسعة أشخاص.

كان العديد من المشاركين في الحفل يحتجون على إجراءات منع الإغلاق.

في محاولة لاحتواء موجة ثالثة من كوفيد-19 تجتاح البلاد، دخلت قيود الإغلاق الجديدة حيز التنفيذ يوم السبت في 16 منطقة في فرنسا، ومرسيليا ليست واحدة منها.

قام بينوا بايان، عمدة مرسيليا بالتنديد بالحدث عبر تغريدة على موقع تويتر، الأحد، قال فيها: "لا شيء يبرر تقويض جهودنا الجماعية لإبقاء الفيروس في وضع حرج"