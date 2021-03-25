توب 5: فايزر تعلن بدء تجارب لقاح كورونا للأطفال.. والصين تحجب بث CNN

من نفي رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية تهديد أغنيس كالامار بعد تحقيقها في مقتل خاشقجي، وإعلان شركة فايزر بدء تجارب لقاح كورونا للأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 5 إلى 11 عامًا، وإعاقة السفينة الجانحة في قناة السويس مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط، وحجب الصين بث CNN خلال عرض تقرير عن أطفال مفقودين بشينجيانغ، إلى استجواب المدراء التنفيذيين لفيسبوك وتويتر وغوغل أمام الكونغرس بشأن المعلومات المضللة، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية ينفي تهديد أغنيس كالامار بعد تحقيقها في مقتل خاشقجي

نفى رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي عواد بن صالح العواد، الخميس، توجيه تهديدات إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، بعد تحقيقها في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

شركة فايزر تعلن بدء تجارب لقاح كورونا للأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 5 إلى 11 عامًا

بدأ باحثون في جامعة ديوك اختبار لقاح فايزر لفيروس كورونا على الأطفال دون سن 12 عامًا، حسبما قالت الشركة لشبكة CNN الخميس. وحصل طفلان على الأقل بالفعل على اللقطة الأولى.

السفينة الجانحة في قناة السويس تعيق مرور 14٪ من الطلب اليومي على النفط

أغلقت قناة السويس، الثلاثاء، عندما علقت ناقلة حاويات عملاقة ومنعت السفن الأخرى من التحرك في أي من الاتجاهين على طول طريق التجارة بين الشرق والغرب. يقول تقرير تحليلي إن 10 ناقلات نفط تحمل 13 مليون برميل من الخام، أي حوالي 14٪ من الطلب اليومي، قد تتأثر بالتأخير.

الصين تحجب بث CNN خلال عرض تقرير عن أطفال مفقودين بشينجيانغ.. شاهد التقرير

قامت السلطات الصينية، الخميس، بحجب قناة CNN خلال فترة بث التقرير الحصري الذي يتناول قضية اختفاء أطفال في منطقة شينجيانغ.

استجواب المدراء التنفيذيين لفيسبوك وتويتر وغوغل أمام الكونغرس بشأن المعلومات المضللة

يعتزم الكونغرس استجواب الرؤساء التنفيذيين لفيسبوك وغوغل وتويتر بشأن المعلومات المضللة والتطرف عبر الإنترنت، الخميس، في أول ظهور للمديرين التنفيذيين أمام المشرعين منذ أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني، وطرح لقاح فيروس كورونا.