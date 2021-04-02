توب 5: هجوم الكونغرس.. وتحقيق لـCNN يوثق مذبحة في تيغراي

من هجوم في نطاق مبنى الكونغرس، ورد مصدر حكومي أردني على ما يثار حول إبعاد لاجئين سوريين، ومناقشة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وما وثقه تحقيق CNN عن مذبحة نفذتها قوات إثيوبية في تيغراي، وحادث قطار مروع في تايوان.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يبدو أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقترب الآن من أحد أهدافه الرئيسية في السياسة الخارجية، بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الإيراني، التي انسحب منها سلفه الرئيس دونالد ترامب بشكل أحادي في 2018.
تحققت شبكة CNN من مقطع فيديو مروع يظهر القوات الإثيوبية وهي تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في ماهيبري ديغو، وهي منطقة جبلية بوسط تيغراي. من خلال تحقيق تشريحي، إطارًا تلو الآخر للفيديو، الذي أكده خبراء من فريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو الدولية، يقدم الفيديو الصادم دليلًا على ارتكاب مذبحة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. تقدم نعمة الباقر، مراسلة CNN الدولية، المزيد عن التفاصيل في تقرير مصور.