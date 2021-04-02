توب 5: هجوم الكونغرس.. وتحقيق لـCNN يوثق مذبحة في تيغراي

من هجوم في نطاق مبنى الكونغرس، ورد مصدر حكومي أردني على ما يثار حول إبعاد لاجئين سوريين، ومناقشة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وما وثقه تحقيق CNN عن مذبحة نفذتها قوات إثيوبية في تيغراي، وحادث قطار مروع في تايوان.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

غلق مبنى الكونغرس بسبب "تهديد أمني".. وإطلاق النار على قائد سيارة كسر حاجزًا ولوّح بسكين

أغلقت السلطات الأمريكية، الجمعة، مبنى الكونغرس الأمريكي، بعدما اقتحمت سيارة حاجزًا في محيطه، فيما توفي المهاجم متأثرًا بإصابته في إطلاق نار للشرطة بعد أن لوّح بسكين، إضافة إلى وفاة أحد ضباط الحراسة.



مصدر حكومي أردني يرد على الجدل الدائر حول إبعاد لاجئين إلى داخل سوريا

رد مصدر مطلع في الحكومة الأردنية، الجمعة، على الجدل الدائر عبر الشبكات الاجتماعية حول إبعاد لاجئين سوريين من الأردن إلى داخل سوريا، نافية صحة ذلك.



أمريكا تقترب خطوة.. قوى عالمية تجتمع لمناقشة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني

يبدو أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقترب الآن من أحد أهدافه الرئيسية في السياسة الخارجية، بإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الإيراني، التي انسحب منها سلفه الرئيس دونالد ترامب بشكل أحادي في 2018.



تحقيق لـCNN يظهر كيف وثق فيديو مذبحة نفذتها قوات إثيوبية لمدنيين في تيغراي

تحققت شبكة CNN من مقطع فيديو مروع يظهر القوات الإثيوبية وهي تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في ماهيبري ديغو، وهي منطقة جبلية بوسط تيغراي. من خلال تحقيق تشريحي، إطارًا تلو الآخر للفيديو، الذي أكده خبراء من فريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو الدولية، يقدم الفيديو الصادم دليلًا على ارتكاب مذبحة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. تقدم نعمة الباقر، مراسلة CNN الدولية، المزيد عن التفاصيل في تقرير مصور.



شاهد عمليات إنقاذ الناجين من حادث قطار تايوان مع ارتفاع عدد الضحايا

لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم ونقل العشرات إلى المستشفى بعد خروج قطار عن مساره داخل نفق جبلي في مقاطعة هوالين شرق تايوان.