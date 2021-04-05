توب 5.. توكيل الأمير حسن بحل الخلاف بالأردن.. وتلميحات انقلابية بتركيا

من بيان الديوان الملكي الأردني حول توكيل الملك لعمه بمسار حل الخلاف عائليا، وصور أقمار صناعية تظهر انتشاراً عسكرياً غير مسبوق لروسيا في القطب الشمالي، وصولاً إلى فيديو حصري لـCNN من داخل ميانمار واعتقال 8 على الأقل بعد تحدثهم لشبكتنا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الديوان الملكي الأردني، الإثنين، أن الملك عبدالله الثاني أوكل مسار التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين، إلى عمه، الأمير الحسن بن طلال، وذلك في إطار سعي العاهل الأردني لحل الأمر داخليا ضمن الأسرة الهاشمية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، ألا نية لدى أنقرة للخروج من اتفاقية مونترو، وذلك بعد بيان صادر عن أدميرالات أتراك متقاعدين طالب بذلك، ووصف البيان بأنه يحمل تلميحات "انقلابية"، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية.

قال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، إنه يرفض الانصياع لما وصفه بـ"أوامر" الجيش الأردني ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي.

مراسل CNN، نك باتون وولش، ينقل لكم تفاصيل الانتشار العسكري الروسي على طول الساحل الشمالي للبلاد، والذي يضم بعض الأسلحة الجديدة عالية التقنية.

​​​​​​​قامت المراسلة الدولية لـCNN كلاريسا وارد بزيارة ميانمار لتغطية الاحتجاجات التي تجري في البلاد. حيث يتواجد طاقم CNN في ميانمار بإذن من الجيش ويتم مرافقة الطاقم طوال الوقت. هذا ما عثروا عليه.