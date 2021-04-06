توب 5.. قلق أمريكي من الحكم بحق السدحان.. ورحلة بين الإمارات وإسرائيل

من تعبير الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء أنباء الحكم على السدحان بالسجن 20 عاماً في السعودية، وإعلان الاتحاد للطيران عن تسيير أول رحلة منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب، واعلان محمد بن راشد عن أول ميغاوات من المحطة النووية يدخل شبكة الكهرباء في الإمارات، وصولاً الى اعلان كوريا الشمالية عن عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو خوفاً من كورونا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عبرت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء الأنباء التي تحدثت عن حكم صادر عن محكمة مكافحة الإرهاب السعودية بسجن عامل الإغاثة، عبدالرحمن السدحان، لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه.

أطلقت شركة الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب وعلى متنها وفد دبلوماسي واقتصادي، الثلاثاء، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

أعلنت النيابة العامة في إمارة دبي إنهاء التحقيقات بواقعة صور الفتيات العاريات في الإمارة، والتي انتهت بإدانة المسؤولين عن الواقعة وترحيلهم من الدولة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دخول أول ميغاوات من إنتاج المحطة النووية الإماراتية إلى شبكة الكهرباء في البلاد.

أعلن مسؤولون في كوريا الشمالية أن الرياضيين في البلاد لن يشاركوا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف من أجل "حماية اللاعبين من أزمة الصحة العامة العالمية الناجمة عن فيروس كورونا. قالت اللجنة الأولمبية الدولية لشبكة CNN إنها لم تتلق بعد أي إخطار رسمي بشأن خطط كوريا الشمالية للانسحاب من حدث الصيف.