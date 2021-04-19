توب 5: إيران ترحب بحوار مع السعودية.. وجائزة للجين الهذلول

من ترحيب الخارجية الإيرانية بالحوار مع السعودية ورفضها التعليق على أنباء المحادثات المباشرة بالعراق، إلى منح مجلس أوروبا لجين الهذلول جائزة "فاتسلاف هافيل" لحقوق الإنسان ومحامي باسم عوض الله لـCNN: لم يتعرض لسوء معاملة ومكانه سري ومنح محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر بعد جدل حول الأقدمية إلى إعلان الداخلية المصرية عن مقتل 3 إرهابيين متورطين في قتل نبيل حبشي واستهداف الأقباط بسيناء.. إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، أن إيران ترحب بالحوار مع السعودية، وذلك بعد أنباء عن محادثات سعودية إيرانية مباشرة على مستوى منخفض في العراق.

أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، الاثنين، عن منح جائزة "فاتسلاف هافيل" لحقوق الإنسان، إلى الناشطة السعودية لجين الهذلول.

قال المحامي الأردني والقاضي العسكري السابق، الدكتور محمد عفيف، إن هناك توجها لدى عائلة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، الموقوف حاليا على القضية التي باتت تُعرف إعلاميا بقضية "الفتنة"، بتشكيل هيئة دفاع عنه برئاسته.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم قرر منح شارة كابتن المنتخب إلى اللاعب محمد صلاح، بعد جدل حول الاعتماد على معيار أقدمية الانضمام للمنتخب.

​​​​​​​أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، عن مقتل 3 "عناصر إرهابية" وملاحقة 3 آخرين، ضمن خلية متورطة في مقتل مواطن قبطي يدعى نبيل حبشي، واستهداف الأقباط في شمال سيناء.