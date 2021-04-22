توب 5: الإفراج عن موقوفي "فتنة الأردن".. وصاروخ سوري في إسرائيل

من الإفراج عن موقوفي قضية الفتنة في الأردن، باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وتفاصيل إطلاق صاروخ سوري نحو إسرائيل، وتصريحات محامية كويتية عبر CNN عن جريمة صباح السالم، مرورًا بحديث البابا عن زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان، وصولا إلى دراسة الإمارات فرض قيود على حركة الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا... إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.
أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية، الخميس، الإفراج عن موقوفي قضية "الفتنة" باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وذلك بعد توجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إثر مناشدات عشائرية للصفح عنهم.
طالبت نيفين معرفي، المحامية الكويتية والناشطة بشؤون حقوق المرأة بإلغاء المادة 153 من قانون الجزائي الكويتي أو ما يتعارف عليه باسم "قانون الشرف"، مبرزة أهمية إعادة عقوبة الإعدام بالبلاد عقب جريمة صباح السالم التي أثارت ضجة واسعة بأوساط الكويت والمنطقة.