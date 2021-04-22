توب 5: الإفراج عن موقوفي "فتنة الأردن".. وصاروخ سوري في إسرائيل

من الإفراج عن موقوفي قضية الفتنة في الأردن، باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وتفاصيل إطلاق صاروخ سوري نحو إسرائيل، وتصريحات محامية كويتية عبر CNN عن جريمة صباح السالم، مرورًا بحديث البابا عن زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان، وصولا إلى دراسة الإمارات فرض قيود على حركة الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا... إليكم ملخص توب 5 لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

الأردن: الإفراج عن موقوفي قضية الفتنة باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن

أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية، الخميس، الإفراج عن موقوفي قضية "الفتنة" باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وذلك بعد توجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إثر مناشدات عشائرية للصفح عنهم.



تفاصيل إطلاق صاروخ سوري نحو إسرائيل.. أفيخاي أدرعي يوضح

أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تقارير اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي السورية.



جريمة صباح السالم.. محامية كويتية تطالب عبر CNN بإلغاء مادة من القانون الجزائي وإعادة عقوبة الإعدام

طالبت نيفين معرفي، المحامية الكويتية والناشطة بشؤون حقوق المرأة بإلغاء المادة 153 من قانون الجزائي الكويتي أو ما يتعارف عليه باسم "قانون الشرف"، مبرزة أهمية إعادة عقوبة الإعدام بالبلاد عقب جريمة صباح السالم التي أثارت ضجة واسعة بأوساط الكويت والمنطقة.



الحريري: البابا فرنسيس سيزور لبنان بعد تشكيل الحكومة.. والفاتيكان يعلم أساس المشكلة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الخميس، بعد لقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، أن البابا سوف يزور لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.



الإمارات تدرس فرض قيود على حركة الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا

قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيف الظاهري، إن الإمارات تدرس تطبيق إجراءات تقييد الحركة على الأشخاص "غير المطعمين"، مع اقترابها من توزيع 10 ملايين جرعة من اللقاح.