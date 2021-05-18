توب 5.. السعودية تستدعي سفير لبنان.. والسيسي يخصص 500 مليون لإعمار غزة

من استدعاء وزارة الخارجية السعودية للسفير اللبناني لدى المملكة للاحتجاج على "إساءات" وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، وإعلان الرئيس المصري عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة، إلى أول تعليق من الرئاسة اللبنانية على ضجة تصريحات الوزير شربل وهبه… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، السفير اللبناني لدى المملكة للاحتجاج على "إساءات" وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، بحسب بيان للخارجية نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار،

قال مارك ريغيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن الدليل على عمل منظمة حماس داخل البرج الذي يضم وسائل إعلامية في غزة وتم تدميره بضربات إسرائيلية، قد تمت مشاركتها مع الحكومة الأمريكية.

أصدرت الرئاسة اللبنانية، صباح الثلاثاء بيانا عقبت فيه على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الخارجية، شربل وهبه في مقابلة مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري.

أضاءت الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية الإسرائيلية السماء فوق غزة في وقت مبكر من يوم الإثنين، بأعقاب ادعاء حماس أنها أطلقت صواريخ على جنوب إسرائيل مع دخول أعمال العنف الدامية أسبوعها الثاني.