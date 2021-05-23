من تأييد محكمة مصرية التحفظ على سفينة ايفرغيفن التي أوقفت ملاحة قناة السويس، واقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى بعد وقف إطلاق النار، وتداول صورة منسوبة لـ"أبو عبيدة" متحدث الجناح العسكري لحماس دون قناع، وقتلى في سقوط عربة تلفريك في إيطاليا، وصولا إلى تداعيات التحقيق في حوار BBC مع الأميرة ديانا مستمرة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رفضت محكمة مصرية، الأحد، طعن ملاك سفينة "ايفرغيفن" على أمر الحجز التحفظي على السفينة، التي أغلقت قناة السويس في مارس/ أذار الماضي.

اقتحم الجيش الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، الأحد، واعتقل حارسه واعتدى على شبان كانوا يصلون فيه، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)

أثار ظهور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في تشييع أحد قتلى الصراع العسكري الأخير، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أسفر سقوط عربة تلفريك من ارتفاع يبلغ حوالي 1500 متر في شمال إيطاليا، الأحد، عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، وسارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث فيما بدأت السلطات تحقيقات لمعرفة أسبابه.

استقال المدير العام السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) من منصبه كرئيس للمعرض الوطني بلندن مع تواصل تداعيات التحقيق في الحوار الذي أجراه مذيع BBC المستقيل مارتن بشير مع الأميرة ديانا عام 1995، فيما قال نجلها الأمير وليام إن أكثر ما يحزنه أنه إذا كانت BBC قد حققت بشكل صحيح في الشكاوى والمخاوف التي أثيرت لأول مرة في 1995، لكانت والدته "علمت أنها خُدعت".