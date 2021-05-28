من وصف بشار الأسد لأحداث سوريا بأنها "ثورة ثيران"، واعتراف ألمانيا بارتكاب إبادة جماعية وقت استعمارها ناميبيا، والرئيس الأمريكي يوجه الاستخبارات للتحقيق في أصل فيروس كورونا، مرورًا بإجراء الإمارات اختبارات بطائرات دون طيار لتحفيز السحب على الإمطار، وصولا إلى ظاهرة "سياح اللقاحات" من أمريكا اللاتينية الذين ينفقون آلاف الدولارات لتلقي اللقاح في أمريكا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، الأحداث التي شهدتها بلاده منذ 2011 بأنها "ثورة ثيران"، بعد يوم من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1% من الأصوات.

بعد أكثر من 100 عام على الجرائم التي ارتكبتها القوة الاستعمارية الألمانية في ما يعرف الآن بدولة ناميبيا، اعترفت ألمانيا رسميًا بالفظائع التي ارتكبت ضد مجموعتي هيريرو وناما العرقيتين على أنها إبادة جماعية.

رغم الاقتراب من السيطرة على كوفيد-19 في أمريكا، إلا أن البلاد بعيدة كل البعد عن التوصل إلى نتيجة بشأن أصل الفيروس. الأربعاء، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجهزة الاستخبارات لمضاعفة جهودها لحل هذا اللغز.

مع مناخ صحراوي قاسي ومتوسط ​​هطول الأمطار يبلغ أربع بوصات (10 سم) فقط في السنة، تحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى المزيد من المياه العذبة. بحثًا عن حل، قامت بتمويل مشاريع علمية من جميع أنحاء العالم لمحاولة جعلها تمطر.

طرح اللقاح البطيء والارتفاع المستمر للحالات في معظم بلدان أمريكا اللاتينية دفع البعض ممن لديهم الموارد المالية على السفر إلى الولايات المتحدة من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا. تقرير مراسل CNN، رافائيل رومو.