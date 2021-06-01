توب 5.. نشر حوار سفير الإمارات مع حاخام.. وتحذير من غرق لبنان اقتصاديا

من نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية ما قاله السفير الإماراتي في إسرائيل، وتأكيد الرئيس الجديد للموساد سعي إيران لامتلاك أسلحة دمار شامل، وتعهد نتنياهو بمواجهة إيران، وصولا إلى تحذير البنك الدولي، من أن لبنان "يغرق" نحو إحدى أشد الأزمات العالمية حدّة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فحوى الحوار الذي دار بين السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد آل خاجة، ورئيس مجلس حكماء التوراة، الذي أكد فيه الأول أنه تفاجأ بوجود مساجد في تل أبيب وبـ"دفء" الناس في إسرائيل

أكد الرئيس الجديد لجهاز الموساد في إسرائيل، الثلاثاء، أن إيران تسعى لامتلاك "أسلحة دمار شامل" وتعمل على برنامجها النووي تحت حماية دولية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالعمل على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، حتى لو كان لذلك تأثيراً على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ينظر لاري مادوو من CNN في كيفية تأثير الانفجارات البركانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أولئك الذين يعيشون هناك. إليكم ما وجد.

حذر البنك الدولي، من أن لبنان "يغرق" نحو إحدى أشد الأزمات العالمية حدّة، وسط تقاعس متعمّد وذلك في تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الصادر اليوم عن البنك، الثلاثاء.