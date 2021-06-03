من تغطية ميدانية لـCNN عن محاولات مجموعات شبابية إحداث تغيير في لبنان لإنقاذ البلاد، وتوقع إيران بأن الجولة المقبلة من مفاوضات الاتفاق النووي قد تكون الأخيرة، إلى التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية

لا تزال النخبة الحاكمة في لبنان تواجه طريقًا مسدودًا وهي غير قادرة على تشكيل حكومة أو إنقاذ شعبها من الخراب المالي. ومن المرجح أن يكون الكساد الذي طال أمده في البلاد من بين أشد الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفقًا للبنك الدولي. وبدأت تظهر جهود شعبية لإنقاذ البلاد من الهاوية، وهي محاولات وليدة بدون قيادة أو هيكل مركزي، لكنها قد تكون الأمل الأخير للبنان. تقرير مراسلة CNN، الزميلة سلمى عبد العزيز.

إيران: الجولة المقبلة من مفاوضات الاتفاق النووي قد تكون الأخيرة

صرح رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا عباس عراقجي بأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول الاتفاق النووي "يمكن أن تكون الأخيرة"، معتبرًا أن على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق "اتخاذ قراراتهم الصعبة".

فاوتشي: الرسالة المرتبطة بمعهد ووهان أسيئ فهمها

قال الدكتور أنتوني فوسي لشبكة CNN صباح الخميس إن رسالة بالبريد الإلكتروني تلقاها العام الماضي من مسؤول تنفيذي في منظمة EcoHealth Alliance، ومقرها الولايات المتحدة، قد أسيء فهمها.. ماذا جاء في مضمونها؟

محمد رمضان يعلن التحفظ على أمواله.. ومصدر مصرفي يكشف لـCNN السبب

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، الخميس، أنه أُبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في البنك، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أوضاعه المالية "مستورة"، فيما كشف مصدر مصرفي مسؤول، في تصريح لـCNN بالعربية، سبب التحفظ على أموال رمضان.

إليكم كل ما تحتاجون لمعرفته حول السفر إلى أوروبا هذا الصيف

في الصيف الماضي، لم يتمكن السياح من جميع أنحاء العالم من الوصول إلى أوروبا، ولكن هذا الصيف يمكنهم ذلك على الرغم من أن متطلبات الدخول المعقدة ستختلف حسب البلد وتتغير بسرعة. إليك ما تحتاج لمعرفته حول السفر إلى أوروبا.