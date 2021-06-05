من "كمين" حزب العمال الكردستاني ضد قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، وسبب عدم توقيع قطر توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وتوصل مجموعة السبع لاتفاق "تاريخي" يفرض ضرائب على الشركات حدها الأدنى 15%، واختفاء صورة "رجل الدبابة" من محرك "بينغ" في ذكرى أحداث تيانانمن بالصين، وحادث دهس لقطار الحرمين في مكة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

لقي خمسة عناصر من قوات البيشمركة مصرعهم وأصيب أربعة آخرون إثر قصف استهدف نقطة أمنية للبشمركة فوق جبل متينا بمحافظة دهوك شمال إقليم كردستان العراق، السبت، بحسب بيان صادر عن وزارة قوات البشمركة.

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعة، أن السلام بين بلاده وإسرائيل مرهون بحل للصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدا أن الدوحة لا ترى ضوءا في نهاية النفق المظلم بشأن التوصل إلى سلام دائم وشامل بين الطرف

قرر وزراء المالية من مجموعة الدول السبع دعم خطة الإدارة الأمريكية الطموحة لإصلاح النظام الضريبي العالمي، ودعم فرض ضريبة لا تقل عن 15٪ على أرباح الشركات.

أثار عدم ظهور صورة "رجل الدبابة" في محرك بحث بينغ، مخاوف وجدلا واسعًا على مستوى العالم، وسط تساؤلات عن سر اختفاء الصورة.

لقي شخص مصرعه، السبت، بعد أن دهسه أحد قطارات مشروع قطار الحرمين السريع بالمملكة العربية السعودية، السبت.