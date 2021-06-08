من تلقي ماكرون صفعة من مواطن، وأول ظهور لنصرالله بعد أنباء تدهور صحته، وكشف إسرائيل تفاصيل عن استهداف بزج الجلاء في غزة، وتأكيد الملك عبدالله بأن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات في عملية الإصلاح، إلى إعراب وزير الصحة الإسرائيلي عن رغبته بالتنافس على رئاسة حزب الليكود… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تلقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صفعة أثناء مصافحته عدد من المواطنين أثناء زيارة أجراها إلى جنوب شرق فرنسا، حسبما أكد قصر الإليزيه في بيان لـCNN الثلاثاء

في أول ظهور له بعد أنباء عن تدهور وضع الصحي، شكر الأمين العام لحزب الله اللبناني من "تأثروا" بخطابه الأخير الذي ظهر فيه وهو "يسعل"، وطمأن محبيه وأكد على أنه سيواصل الطريق وأن الأمر يحذوه بـ"الصلاة في المسجد الأقصى"

كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل إضافية حول استهداف "برج الجلاء" الشهر الماضي خلال عملية "حارس الأسوار" على قطاع غزة، في الوقت الذي اجتمع فيه السفير الإسرائيلي لدى أمريكا والأمم المتحدة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة وكالة "أسوشيتد برس" التي كان

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقبال شخصيات سياسية أردنية بقصر الحسينية، الثلاثاء، أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات في جميع عملية الإصلاح، مشددًا على أهمية الحوار من أجل مصلحة الأردن.

أعرب وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، عن رغبته بالتنافس على رئاسة حزب الليكود وذلك في محادثات مغلقة مع قياديين وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.