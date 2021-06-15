من إعلان سلطنة عُمان عن تسجيل 3 إصابات بـ"الفطر الأسود" بين مرضى كورونا، إلى زيارة وزير الخارجية المصري إلى قطر ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد إلى زيارة مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



حصري: CNN تكشف عن "جرائم حرب" لـ"فاغنر" الروسية في إفريقيا الوسطى

كشفت CNN عن أدلة مقلقة على فظائع حقوق الإنسان التي ارتكبها المرتزقة الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى. تم منع كلاريسا وارد من CNN وفريقها من دخول البلاد بسبب تقارير CNN السابقة عن أنشطة المرتزقة. لكن من خلال العمل مع صحفيين محليين ومجموعة تحقيق مستقلة The Sentry، جمعت CNN أدلة على نمط من الانتهاكات، والتي يقول أحد خبراء الأمم المتحدة إنها قد ترقى إلى "جرائم حرب". تم تغيير أسماء الضحايا لحماية هوياتهم. قد يجد بعض المشاهدين بعض الصور مزعجة.



السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر بعد 3 أسابيع من دعوة مماثلة من تميم

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الدوحة، في أول زيارة من نوعها منذ توتر العلاقات بين البلدين في عام 2013، إثر الإطاحة بحكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.



سلطنة عُمان تسجل 3 حالات إصابة بـ"الفطر الأسود" لمرضى كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها سجلت ثلاث حالات مؤكدة للفطر الأسود لمصابين بفيروس كورونا المستجد.



نتنياهو: سنواجه الحكومة الإسرائيلية الحالية عبر معارضة موحدة

قال بنيامين نتنياهو إنه سيواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمعارضة موحدة وسيحاول بكل جهده إسقاطها "مثلما فعل سابقاً" ولكن هذه المرة بشكل أسرع.



كابتن فنلندا يتحدث لـCNN عن إيريكسون و"السكتة القلبية" خلال المباراة مع الدنمارك

قال كابتن منتخب فنلندا لـCNN إن فريقه كان متأثراً جداً بما حدث للاعب الدنماركي كريستيان إيريكسون الذي سقط على أرضية الملعب بعد أن تعرض لأزمة قلبية، مضيفاً أن هذه التجربة والصدمة ستبقى معهم للأبد.