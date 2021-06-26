توب 5: رد مصر على تشكيك بقدرتها تدمير سد النهضة.. ومصرع عدّاء قطري

من إعلان السعودية إحباط تهريب عشرات الملايين من الحبوب المخدرة القادم بعضها من لبنان، ورد القاهرة على تصريح "مصر غير قادرة على تدمير سد النهضة"، وتصريحات تركية على العلاقات مع مصر والسعودية، وتقرير الاستخبارات الأمريكية المنتظر عن ظاهرة الأجسام الطائرة الغامضة، ومصرع عداء قطري صاحب برونزية العالم.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت السلطات السعودية، السبت، إحباطها تهريب أكثر من 108 ملايين من حبات الكبتاغون المُخدرة، إضافة إلى 14 مليون من أقراص إمفيتامين المخدرة، كانت مُخفاة في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

تداولت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عسكرية إثيوبية مفادها بأن مصر "غير قادرة على تدمير سد النهضة" وأن إثيوبيا مستعدة للخيار العسكري، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، إن بلاده ليس لها مشكله سياسية ثنائية مع المملكة العربية السعودية مؤكدا على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة.

أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، الجمعة، تقريرها الذي طال انتظاره حول ما تعرفه عن سلسلة من الأجسام الطائرة الغامضة التي شُوهدت تتحرك عبر المجال الجوي العسكري المحظور على مدى العقود العديدة الماضية.

فارق العداء القطري عبدالإله هارون، صاحب برونزية العالم لسباق 400 متر في 2017، الحياة عقب تعرضه لحادث سير، السبت.