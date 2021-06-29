من أول زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات حيث افتتاح سفارة بلاده بأبوظبي، إلى تحقيق لـCNN حول مذبحة في إقليم تيغراي الإثيوبي، وإحباط تهريب حبوب كبتاغون من لبنان للسعودية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
كشف تحقيق أجرته CNN في أبريل، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، عن فظاعة مذبحة ارتكبها جنود إثيوبيون في مهيبري ديجو، في جبال منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث تقاتل القوات الحكومية القوات الإقليمية. الآن حصلت CNN على صور جديدة وتحققت منها، يجب أن نحذركم من أن الصور التي سترونها مزعجة ولكنها مهمة، ترسم صورة للإفلات غير طبيعي من العقاب.
أعلنت هيئة التراث السعودية توصل علماء آثار وأحافير من الهيئة، بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وجامعة الملك سعود، ومعهد "ماكس بلانك" الألماني، إلى اكتشاف جديد في كهف أم جرسان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الإثنين.