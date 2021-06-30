توب 5: طلب شهادة 3 أمراء بـ"قضية الفتنة".. وموجة حر قاتلة في كندا

من تطورات "قضية الفتنة" بالأردن وتصريح محامي باسم عوض عن طلب شهادة 3 أمراء ورئيس الوزراء، إلى إعلان الجيش اللبناني عن تقديم رحلات سياحية على طوافة، وموجة الحر غير المسبوقة والقاتلة في كندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"قضية الفتنة".. محامي باسم عوض الله: طلبنا شهادة 3 أمراء ورئيس الوزراء

أعلن محمد عفيف، محامي باسم عوض الله في "قضية الفتنة" بالأردن، أن الدفاع طلب شهادة 3 أمراء ورئيس الوزراء بشر الخصاونة بالإضافة إلى خبير بريطاني في التسجيلات الصوتية.

موجة حر غير مسبوقة بكندا تقضي على 230 شخصًا

شهدت مدن كندا والولايات المتحدة في الشمال الغربي أعلى درجات حرارة مسجلة، في حين يجد أكثر من 52 مليون شخص أنفسهم تحت خطر ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

الرئيس الجزائري يكلف وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر في 12 يونيو/ حزيران الجاري.

لبنان من فوق..الجيش اللبناني يُطلق تجربة سياحية على متن طوافة

أعلن الجيش اللبناني أنه سيبدأ بتقديم تجربة سياحية برحلات جوية قريبًا. وأفاد الجيش اللبناني على موقعه الرسمي عن الرحلات السياحية بعنوان "لبنان من فوق"، والتي ستنطلق ابتداءًا من 1 يوليو/تموز.

فريق "فورتنايت" يوضح حقيقة "هدم الكعبة" في اللعبة بعد بيان الأزهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد فريق لعبة "فورتنايت" الإلكترونية (Fortnite) على احترام جميع الأديان، موضحًا حقيقة الصورة المتداولة من اللعبة التي ادعى البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "تجسيد لتدمير الكعبة" كما أصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بيانًا يحذر فيه من اللعبة.