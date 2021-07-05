من إلغاء اجتماع "أوبك بلس" الذي كان مقررا الاثنين وارتفاع أسعار النفط إثر تلك الأنباء، إلى تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي عن إمكانية حصول مصر والسودان على مياه أكثر بسبب "سد النهضة"، بالإضافة إلى جولة حصرية لـCNN داخل قاعدة "باغرام" بأفغانستان بعد انسحاب أمريكا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ألغت دول "أوبك بلس" اجتماعها الذي كان مقررًا الاثنين، محطمة الآمال في اتفاق لزيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، بحسب بيان رسمي، دون تحديد موعد جديد للاجتماع، فيما أشار البيان إلى الموعد سيحدد في الوقت المناسب.

دافع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، الاثنين، عن مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي وضع بلاده في خلافات متصاعدة مع مصر والسودان، داعيًا دول العالم إلى الاعتراف بـ"النية الحقيقية" لبناء سد النهضة.

قامت CNN يزيارة قاعدة باغرام الجوية مع تولي القوات الأفغانية زمام الأمور بعد الانسحاب الأمريكي، فكيف تبدو الأوضاع من داخل المنطقة؟

في عام 1982، أسس محمد الشعالي شركة "جلف كرافت" في الإمارات لتصنيع القوارب محليًا. لم يكن يتخيل آنذاك أن شركته ستصبح اليوم إحدى أكبر الشركات المصنعة ليخوت الألياف الزجاجية التي تتواجد في أكبر موانئ العالم. في مقابلة حصرية مع CNN، تحدث الشعالي، رئيس مجلس إدارة الشركة عن رحلة تأسيس شركته. إليكم ما قاله.

سجّل احتفال "نور الرياض" في المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال عملين فنيين تم عرضهما ضمن أعمال الاحتفال، وهما: "المنارة" و"النجمة المتحركة".