توب 5: تحرير سفينة ايفر جيفن من قناة السويس.. وتفاعلات أزمة سد النهضة

من موافقة محكمة مصرية على رفع الحجز على سفينة ايفر جيفن في قناة السويس، وتأهب مصر والسودان بسبب الملء الثاني لسد النهضة، وتجار الخردة ينهبون قاعدة باغرام في أفغانستان مع مغادرة القوات الأمريكية، وقراءة في ارتفاع أسعار النفط مع رفض الإمارات دعم اتفاق أوبك+... وصولا إلى حديث الحكومة الإسرائيلية عن تراجع فعالية لقاح فايزر مع انتشار متغير "دلتا"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الثلاثاء، على طلب محامي هيئة قناة السويس رفع الحجز التحفظي على السفينة البنمية ايفرجيفن المحتجزة في منطقة البحيرات المرة، تمهيدًا لمغادرتها غدًا الأربعاء، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.

أعربت مصر والسودان عن رفضهما القاطع إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة ووصفتا هذه الخطوة بـ"التصعيد الخطير" الذي يكشف سوء نية حكومة أديس أبابا.

قال البائعون الأفغان الذين يتداولون الخردة المعدنية المأخوذة من قاعدة باغرام الجوية لـCNN ، إن معظم الأشياء التي خلفتها القوات الأمريكية "مكسورة"، وأن النهب لم يحدث إلا قبل سيطرة الجيش الوطني الأفغاني على المجمع.

تخطط أوبك لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، وتمديد صفقة أوبك+ للتوريد إلى النصف الأخير من العام المقبل، فهل يتوصل الأعضاء إلى اتفاق؟

​​​​​​​​​​​​​​أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن فعالية لقاح فايزر قد انخفضت مع انتشار "متغير دلتا". وانخفضت فعالية اللقاح ضد الالتهابات عديمة الأعراض والالتهابات الخفيفة من 95٪ إلى 64٪، بينما انخفضت فعاليته ضد العدوى الشديدة من 97٪ إلى 93٪