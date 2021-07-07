تعرض زلماي نيازي للتهديد بالقتل بعد أن عمل كمترجم للجيش الأمريكي في أفغانستان. أتى إلى أيوا قبل 6 سنوات، وفي 17 مايو، تلقى رسالة تفيد برفض طلبه اللجوء إلى الولايات المتحدة.

فبعد سنوات من مقابلة أجراها لتقديم طلب اللجوء، أرسلت إدارة الأمن القومي له وثيقة تقول: هذا ليس حرمانًا من طلب اللجوء الخاص بك، ولكن تمت إحالة طلب اللجوء الخاص بك إلى قاضي الهجرة من أجل التحكيم في إجراءات الترحيل. سيقوم قاضي الهجرة بتقييم طلبك باللجوء بشكل مستقل، وليس مطلوبًا منه تتبع تقييم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بأن نيازي انخرط في نشاط إرهابي.

ويشتبه نيازي أن الرفض كان بسبب حادثة وقعت عندما كان بعمر 9 سنوات، حيث توقفت دراجات نارية بالقرب من منزلهم، وقالوا له ولأصدقائه: يجب على كل واحد منكم الذهاب إلى المنزل وإحضار قطعة خبز، وإلا سنحرق هذا المنزل. قدّم نيازي قطعة خبز حجمها لا يتجاوز حجم هاتف خلوي، وهذا ما يعتقد نيازي أنه السبب وراء رفض طلبه باللجوء.