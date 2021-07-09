قال مسؤولون، الجمعة، إن 52 شخصًا على الأقل قتلوا وأنقذ 25 شخصًا آخرين من حريق اندلع في مصنع للعصير في بنغلاديش.

أفادت وكالة الأنباء "بنغلاديش سانغباد سانجستا" أن ما لا يقل عن 50 شخصًا، معظمهم من عمال المصنع والموظفين، أصيبوا في الحريق، وقد اندلع الحريق بعد ظهر الخميس في الطابق الأرضي من مصنع هاشم للأغذية المحدودة المكون من ستة طوابق في روبانغ شرقي العاصمة دكا، وتمت السيطرة عليه بعد ظهر الجمعة، كان الحريق صعبًا للغاية للسيطرة عليه بسبب وجود مواد كيميائية ومواد قابلة للاشتعال مثل البولي إيثيلين والزبدة المصفاة في المصنع، بحسب وكالة أنباء "بنغلاديش سانغباد سانجستا".