بعد خطاب بايدن.. طالبان تستحوذ على معابر حدودية مع إيران وتركمانستان

تواصل حركة طالبان تحقيق مكاسب كاسحة في جميع أنحاء أفغانستان، إذ استولت على واحدة من البوابات التجارية الرئيسية للبلاد مع إيران.

وسيطر المسلحون على إسلام قلعة في إقليم هرات الغربي، حيث يعبر ما يساوي ملايين الدولارات من الوقود والإمدادات. كما سيطرت طالبان على معبر حدودي آخر على الحدود مع تركمانستان. وتقول الحكومة إن قوات الأمن تحاول استعادة هذه المناطق الرئيسية.

يأتي ذلك بعد أن دافع الرئيس بايدن بقوة عن قراره بسحب القوات الأمريكية وإنهاء حرب أمريكا التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان.

وقال بايدن إن القرار كان قد فات موعده، وأن أمريكا لم تأت إلى هنا لبناء دولة، وأن الأمر متروك للحكومة الأفغانية وقواتها الأمنية للدفاع عن شعبها.

في هذه الأثناء، قدّم وفد من طالبان، أتى للقاء الحكومة الروسية في موسكو، مؤتمرًا صحفيًا، قال فيه إنه سيطر على 85٪ من الأراضي الأفغانية، وهو رقم تنفيه الحكومة.

كما قال إنه يجب على المنظمات الإنسانية الاستمرار في العمل، وأن على المدارس والمستشفيات أن تظل مفتوحة، وأن المعابر الحدودية والجمارك التي تم الاستيلاء عليها ستظل تعمل.